Percorsi magici alla scoperta della "Città delle streghe" Mercoledì la presentazione a Palazzo Paolo V del progetto tra storia, arte e leggenda

E' in programma per mercoledì, 8 maggio, alle ore 11 presso Palazzo Paolo V la conferenza stampa di presentazione dei Percorsi magici alla scoperta di Benevento Città delle Streghe, quale fase finale del progetto di alternanza scuola-lavoro, promosso dall’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. "Benevento, famosa per essere la Città delle Streghe - spiegano gli organizzatori - verrà attraversata da 'Percorsi Magici' che permetteranno al turista di vivere un’esperienza emozionale tra storia, arte e leggenda grazie alla collaborazione con Verehia, Teatro Romano e Carmen Castiello. Gli studenti della SSML insieme a dei “ciceroni d’eccezione” guideranno studenti e turisti che nei mesi di maggio e giugno vorranno vivere e scoprire la Città di Benevento attraverso la sua anima misteriosa ed esoterica, diventando un sogno sospeso tra storia, sogno e realtà. Grazie all’impegno dell’Istituto Universitario della SSML di Benevento i Percorsi Magici resteranno per sempre fruibili gratuitamente a tutti grazie anche ad una app scaricabile in cinque lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo".