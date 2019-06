Al museo Arcos omaggio all'Infinito di Leopardi L'evento in programma sabato

La Provincia di Benevento celebra Leopardi con una serata programma dalla società Sannio Europa, che in occasione del bicentenario della composizione del celeberrimo idillio “l’Infinito” del poeta di Recanati ha promosso per la direzione artistica di Debora Capitanio, presso la Sezione Egizia del Museo Arcos di Benevento, sabato 8 giugno alle ore 20.30, una serata speciale con il titolo “La sera del dì di festa” con Musiche originali di Isabella Maffei, e l’Ensemble “Emisfero sonoro”. Ad annunciarlo il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria. "Le composizioni del Concerto - viene evidenziato in una nota - che si ispirano alle più importanti poesie di Giacomo Leopardi, seguendone quasi fedelmente il percorso cronologico della produzione poetica, saranno accompagnate da canto, lettura e video. Ad esibirsi saranno per l’Ensemble, Ninfa De Masi, soprano; Carmine Ciotta, flauto; Antonio Arietano, clarinetto; Stefania Lubrano, violino; Francesca Bandiera, pianoforte. I video saranno curati da Donatella Iacobelli, la Voce recitante è quella di Gabriella Grasso. La serata voluta da Sannio Europa in onore di Leopardi nasce in sintonia con le numerose iniziative di celebrazione della nascita dell’Infinito, il cui testo originale è conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli: del resto, com’è noto, il Comitato Nazionale per il Bicentenario dell’Infinito nasce con parere favorevole delle Commissioni Cultura di Camera e Senato".