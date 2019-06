Vedute Aeree di Benevento e Dintorni: ecco la mostra Presso la Soprintendenza Archeologia delle Belle Arti e Paesaggio

Questo pomeriggio sarà inaugurata alle 16 la suggestiva esposizione permanente di foto e video aeree della provincia di Benevento, con particolare enfasi sui monumenti e sulla storia del capoluogo.

La mostra, i cui autori sono rispettivamente il farmacista Raffaele Pilla, l’archeologo Pierfrancesco Izzo ed il medico Luigi Maria Pilla, avrà come tema principale la proposta di una nuova prospettiva “verticale” dal quale poter osservare i luoghi a tutti noi comuni, come ad esempio chiese, strade, piazze ed edifici che normalmente frequentiamo, comprese le nostre abitazioni. Le immagini affisse sono state tutte scattate con diversi apparecchi fotografici da un aereo ultraleggero pilotato da due dei tre autori (Pilla & Pilla). Contemporaneamente sarà allestita una proiezione continua di numerose immagini e video ripresi in tutta la provincia beneventana con l’ausilio di un drone. L’integrazione di foto e video darà al pubblico la possibilità di integrare elementi statici e dinamici in un’esperienza decisamente originale e di gran valore. Infine, sarà esposta a ciclo continuo la proiezione di alcuni videoclip storici in cui l’archeologo del team (Izzo) esporrà interessanti ed insolite curiosità storiche che normalmente sono difficili da trovare sul web o sui libri di storia.

L’evento è stato organizzato in associazione con il Rotary Club di Benevento, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l’Associazione Culturale “Benevento Inside” e la Samnium Fototeca.

La sede della mostra sarà la Soprintendenza Archeologia delle Belle Arti e Paesaggio, sita in Viale degli Atlantici a Benevento ed ospiterà l’esposizione per circa un mese e mezzo, offrendo così ampia possibilità alla cittadinanza di visitarla. Inoltre, l’ingresso sarà gratuito per tutti e sarà accessibile tenendo conto degli orari canonici di apertura del museo.