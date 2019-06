L'arte scende in campo per l'ambiente Nuova edizione del premio 'Iside' dedicata al tema "l'arte contro la plastica"

L'Associazione Culturale Xarte, dopo i successi delle precedenti edizioni, indice la settima edizione del premio internazionale di pittura, fotografia, scultura, installazioni, poesia, prosa e recitazione denominato “Iside”. "Il premio - ricordano i promotori dell'iniziativa - è nato da un’idea di Maurizio Caso Panza e vuole far conoscere in ambito nazionale ed internazionale il culto che la dea Iside ha avuto in Benevento in epoca imperiale Roma, un unicum fuori dall'Egitto. Benevento infatti, e' il luogo in occidente che presenta la maggiore concentrazione di manufatti egizi originali proprio dedicati alla Dea. In questa edizione, prima che venisse varato il bando, sono stati coinvolti gli artisti già interessati a partecipare a cui è stato chiesto di scegliere il tema che appunto è stato definito “nell’Arte contro la plastica”. Probabilmente tale tema sarà ancora più gradito dai numerosi artisti che di anno in anno hanno partecipato al Premio, che ha stabilito numerose collaborazioni come quella con l'Accademia della Fotografia di Benevento il cui presidente Angelo Orsillo è tra i giudici ma anche con varie associazioni culturali locali come la Casa Di Bacco di Guardia Sanframondi, Unimpresa, RP libri e altri. Sono al vaglio le candidature per la direzione artistica e la direzione critica della manifestazione che ogni anno richiama numerosi artisti e appassionati d’arte. Invero i successi della manifestazione sono stati numerosi si pensi che ben due artisti della precedente edizione sono stati selezionati per partecipare alla 58° Biennale di Venezia ed attualmente il maestro Nicola Pica, partecipante e vincitore del premio internazionale Iside VI° edizione è in esposizione proprio alla Biennale di Venezia".

"La partecipazione - prosegue la nota - che è aperta a tutti gli artisti maggiorenni di qualsiasi stile e nazionalità vuole sensibilizzare la collettività con il tema: “l’arte contro la plastica” in quanto è evidente che il rispetto per l’ambiente e come per l’Arte è un amore simbiotico verso il bello. Spesso lo scempio della plastica ovunque nasce dal cattivo o inesistente riciclo della plastica oramai inalienabile nella nostra epoca. La tematica ancora una volta sarà la linea guida che poi concretizza l’esposizione della manifestazione che solo a titolo numerico ha consentito di far esporre dal suo nascere 406 artisti portati in esposizione con ben 728 opere. Sul premio verrà redatto un catalogo che storicizza la manifestazione, i luoghi, le tematiche. L'esposizione delle opere finaliste e la successiva premiazione avverrà nel mese di novembre nelle sale della Rocca dei Rettori".