"La guerra per il Mezzogiorno": si presenta il libro di Pinto DemOnline e l'associazione Percorso Entusiasmente organizzano l'evento

Domani alle ore 18.30, presso la Libreria Masone Alisei al Viale dei Rettori in Benevento, il circolo DemOnLine e l'associazione Percorso Entusiasmante presentano “La guerra per il Mezzogiorno - Italiani, borbonici e briganti 1860-1870“ il nuovo libro del professore Carmine Pinto, docente di Storia contemporanea a Salerno. Ne discuteranno con l'autore Giancristiano Desiderio, giornalista e saggista, e Marco Demarco, editorialista del Corriere della Sera. A moderare l'evento ci sarà Luigi Razzano, presidente di DemOnLine, che così spiega lo spirito dell'iniziativa: “Questo è un libro che merita di essere letto e discusso, La guerra per il Mezzogiorno si è combattuta nell'Ottocento nei nostri territori e oggi ancora si combatte la battaglia intorno alla sua memoria. Troppe notizie e troppo false percorrono i libri, i giornali ed il web. False notizie che alimentano falsi miti ed improbabili rivalse. La storiografia locale, a partire da Zazo, ha sempre fornito in merito al brigantaggio notizie precise e documentate. Invece le ricostruzioni mirabolanti sono quasi sempre state opera di pubblicisti che non avevano mai messo piede nel Sannio. Abbiamo il dovere di ripristinare le verità storiche. Questo libro e il dibattito che ci sarà tra questi interlocutori ne sono l’occasione”.Dopo la presentazione la serata continuerà con un aperitivo presso Fautrix EcoVineria.