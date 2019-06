Libero Teatro: gli spettacoli di fine laboratorio per ragazzi Domani alle 20,30 presso il teatro San Vittorino di Benevento

Domani 23 giugno alle 20,30 presso il teatro San Vittorino di Benevento, gli allievi di Libero teatro si esibiranno negli spettacoli di fine laboratorio dell’anno accademico 2018/2019. I giovanissimi di Libero Teatro, dopo aver seguito un percorso di sette mesi, interpreteranno diversi personaggi in contesti drammaturgici diversi. Il laboratorio è incentrato su lezioni teoriche e pratiche di improvvisazione, studio dei testi teatrali, recitazione e interpretazione dei personaggi canto, training fisico e vocale, elementi di danza teatrale. Hanno esplorato, poi, testi nuovi, nati e maturati durante le attività di laboratorio, Lo spettacolo, dunque, si rivela essere un originale dialogo tra gli autori, gli interpreti e il pubblico ed esplora il potere del linguaggio come motore di aggregazione e riflessione. “La costruzione di un evento teatrale consente ai ragazzi di esprimere il proprio mondo interiore nelle forme coerenti con la progressiva maturazione personale, a integrazione del loro sviluppo creativo negli altri ambiti scolastici. In quest’ottica, oltre alle performances in lingua italiana, i ragazzi vengono preparati per la messa in scena di brevi spettacoli o narrazioni in lingua inglese e spagnola. In particolare il laboratorio è caratterizzato da un lavoro corale, che permette agli allievi di creare “un gruppo” in cui ciascuno è parte di un tutto”.

Queste le performances: I vestiti nuovi dell’imperatrice, Aracne e Atena, Il mito di Pandora, La scuola per ragazze intelligenti, Apollo e Dafne, Orfeo ed Euridice; “Luci di donne” tra palco e realtà: Attacco a Mumbai, Mirandolina e il Cavaliere, Giovanna D’Arco, Fiabe, Seckmet, Una Storia vera.

Interpreti: Vittoria e Diletta Panarese, Laetitia de Toma, Sveva Zeolla, Michelangelo Mancini, Giulia Feleppa, Margherita Roberti, Francesco Anzovino, Francesca Lepore, Giulia Piscopo, Alessandra Voli, Caterina Mucci, Davide e Roberta Nuzzolo, Fabrizio Tomaciello, Ludovica Di Giovanni, Francesca Maria Sole Parziale, Mario Rainone, Gabriel e Laura Ruz Jimenez, Giulia e Isabel Salerno, Giuseppe Sirignano.

Testi e Regia di Sandro Mattera, Direzione Artistica di Mariella De Libero, Segreteria Organizzativa di Sergio Colantuono. L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito.