Arte erotica: importante premio per l'artista sannita De Ieso Al maestro postumo il premio Speciale della Critica alla Biennale di Mantova

Al grande maestro postumo (1926-2006) Quirino De Ieso, campano di nascita ma siciliano (netino) di adozione in occasione della II Biennale di Mantova Arte expo e con la presenza di opere a carattere erotico (con Vittorio Sgarbi e Philippe Daverio) è stato conferito il prestigioso premio Speciale della Critica. Si ricorda che il maestro Quirino De Ieso (ultima pubblicazione monografica Editoriale Giorgio Mondadori) è definito capo scuola mondiale del retinato e il Prof. Paolo Levi lo elogia quale ultimo esponente del simbolismo novecentesco liberty. Di lui hanno scritto e si sono interessati personaggi del calibro di Pablo Picasso, Salvatore Quasimodo, Alfonso Gatto, Vittorio Sgarbi, Paolo Levi, Philippe Daverio e molti altri. Sue opere si trovano in importanti collezioni e musei in tutto il mondo tra i quali spiccano la collezione della Regina d'Inghilterra, quella dei Reali del Belgio e di molti cardinali in Roma. I critici del maestro De Ieso sono oggi la dott.ssa Licia Oddo e il Dott.Jorge Facio Lince, mentre la direzione generale è affidata al nipote omonimo De Ieso Quirino Jr.