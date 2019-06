Percorsi, dai deserti dell’Islanda ai colori dell’India Stasera alla Rocca dei Rettori alle 18.30

Nuovo appuntamento della rassegna Percorsi, questa sera alla Rocca dei Rettori, alle 18,30. Si parlerà di viaggi e di avventure, ma anche di fotografia e di letteratura, di arte e di poesia. Il tema di partenza saranno i ricordi di viaggio di due appassionati viaggiatori, sempre in giro per il mondo: Biagio Maio, docente di Discipline Pittoriche al Liceo Artistico di Benevento, e Biagio Prisco, docente di Matematica all’Istituto Alberti. Sarà una serata molto informale, per condividere sia la frescura delle sale della Rocca, sia i ricordi e i progetti di viaggi ed esplorazioni.

Nella serata di ieri (27 giugno) si è svolta, come da cartellone, un altro simpatico e riuscito esperimento di contaminazione di linguaggi. Sulle note classiche proposte dall’orchestra d’archi Malkuth, Alfredo Martinelli ha letto tre suoi racconti sul tema degli animali domestici. Racconti ironici e grotteschi che, nel contrasto, con la base musicale, hanno creato un’atmosfera di inedito sapore e di grande suggestione.

Si ricorda che la rassegna è giunta al giro di boa, con altri due appuntamenti, oltre quello di stasera. Domani sarà la volta dell’archeologo Flavio Castaldo, che ci racconterà le origini del vino in Campania, soprattutto al tempo degli antichi romani, e quindi domenica la serata conclusiva organizzata dall’Associazione Verehia, con “Cunti a Corte in valigia, le storie della Rocca narrate nei suoi giardini”.