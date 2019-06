Museo delle Streghe, mercoledì l'inaugurazione Alle 19 in via San Gaetano l'apertura della collezione dedicata al mondo dell'occulto

Il prossimo mercoledì (3 luglio), in via San Gaetano, sarà inaugurato il Museo delle Streghe di Benevento.

Un museo dedicato alla stregoneria che ospita una collezione di manufatti legati ad ogni aspetto dell’oscuro mondo delle streghe e dell’occulto. L'esposizione raccoglie testimonianze e reperti che ricostruiscono con un percorso storico e filologico il mondo abitato da Streghe e tradizioni popolari che fanno parte del patrimonio culturale della città di Benevento, luogo prediletto dalle streghe e dove queste ultime solevano incontrarsi per partecipare al Sabba.

All’interno del piccolo museo il visitatore ha la possibilità di compiere un viaggio spazio temporale dove potrà osservare oggetti rituali di tipo religioso, magico e stregonesco che lo introducono nel mondo delle credenze popolari e

delle più terribili maledizioni. Una parte della mostra è dedicata all’Inquisizione con una collezione di strumenti di tortura utilizzati per secoli contro coloro che venivano accusati di stregoneria e malefici. L'iniziativa sarà presentata alla stampa alle 18.45 all'Arco del Sacramento, a seguire in via San Gaetano apertura e visita del Museo.