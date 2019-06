Madonna delle Grazie, accesso libero a musei della Provincia L'iniziativa per il 2 luglio

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha autorizzato la visita gratuita alla rete museale dell'Ente per il prossimo 2 luglio, Festività della Madonna delle Grazie, Patrona della città capoluogo e regina del Sannio. "Di Maria - si legge in una nota dell'Ente provinciale - ritenendo opportuna e valida la identica scelta già fatta dalla Direzione dell'Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, ha dato disposizioni in tal senso alla Responsabile della rete museale della Provincia, Gabriella Gomma. Museo del Sannio, Museo Arcos e Chiesa di Sant'Ilario a Port'Aurea all'Arco di Traiano, tutti in un raggio di 500 metri nel centro di Benevento, dunque, saranno accessibili liberamente nei soliti orari".

"È sembrato giusto - ha commentato il presidente Di Maria - offrire ai tanti fedeli della Madonna delle Grazie che da tutto il Sannio convergeranno verso la Basilica di viale San Lorenzo il 2 luglio la opportunità di visitare anche i giacimenti culturali della Provincia. L'operazione rientra nelle politiche di valorizzazione della rete museale dell'Ente Provincia, si tratta di un altro tassello che si aggiunge agli altri, dopo la nuova illuminazione della Chiesa di Sant'Ilario a Port'Aurea realizzata da Gesesa dopo un accordo istituzionale Provincia - Comune di Benevento".