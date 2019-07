Addio a Gregoretti. Mastella: un premio alla sua memoria Le reazioni alla scomparsa del regista

"Oggi è un giorno molto triste per la città di Benevento e per l’intero Sannio, a cui il Maestro Ugo Gregoretti ha sempre dedicato grande attenzione, amore e passione".

Così il sindaco Clemente Mastella commenta la morte di Ugo Gregoretti. "A lui si deve, infatti, la nascita e il successo della rassegna Benevento Città Spettacolo, che diresse per circa un decennio e che quest’anno celebrerà la sua 40esima edizione, come di altre iniziative di straordinario interesse, come le rassegne Universo Teatro o Comicron, che hanno contribuito ad arricchire il panorama culturale del nostro territorio. Per questo motivo lo ricorderemo ad agosto, in occasione della prossima edizione della rassegna Benevento Città Spettacolo, e istituiremo anche un premio dedicato alla sua memoria".

Appresa la notizia della scomparsa del Maestro Ugo Gregoretti, il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha espresso il sincero cordoglio a titolo personale, del Consiglio Provinciale e del Sannio tutto.

Di Maria ha voluto ricordare il Maestro con queste parole: “Ugo Gregoretti ha legato il suo nome soprattutto a quello della città di Pontelandolfo (BN) e, quindi, dell'Alto Tammaro, del capoluogo Benevento e del Sannio tutto. Il suo amore per l'antico centro di Pontelandolfo, nato per caso, una sorta di dono del suo papà, fu certamente sincero, forte e duraturo. Lo testimoniano non solo le sue lunghe permanenze in quella città, ma anche il suo impegno per lo sviluppo di progetti ed iniziative di natura culturale a favore, in particolare, dei giovani. Con lo stesso impegno, le stesse motivazioni e lo stesso amore egli lavorò a lungo nello stessa Benevento, città dei Sanniti. Per tali ragioni, a questo Maestro la Provincia di Benevento volle assegnare nel 2012 il “Premio Il Gladiatore Sannita”, riconosciuto a chi, sannita o no, ha illustrato il Sannio. Ricordo le motivazioni del Premio del 2012: «E' cinquantennale l'impegno intellettuale e civile nella cultura italiana con l’originalità e l’eccellenza della sua attività di giornalista, autore teatrale e televisivo, regista e attore. E’ un caposcuola, uno di fondatori e dei maestri della grande tradizione del giornalismo documentario televisivo per il quale ha scritto pagine pioneristiche di indagine e storia del costume e di cui è stato ed è raffinato ed ironico osservatore. Ha donato al Sannio, lui che sannita non è, il suo amore per il teatro e lo spettacolo lasciando anche qui segni indelebili: ha ideato e realizzato la Rassegna Benevento Città Spettacolo di cui è stato Direttore Artistico dalla fondazione fino alla decima edizione»”.