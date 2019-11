Torna il raduno dei poeti dialettali. Ecco i protagonisti Ventiquattro i poeti partecipanti, provenienti dalla Campania, Puglia e Lazio

Il centro di ricerca tradizioni popolari “La Grande Madre” e il comune di San Martino Sannita, il prossimo 9 novembre, ore 17,00, presso la struttura polivalente, alla frazione San Giacomo, organizzano il IX raduno dei poeti dialettali.

La manifestazione, nata a Bonito, dieci anni addietro, si è spostata in vari comuni della provincia di Avellino per approdare quest’anno in provincia di Benevento.

Ventiquattro i poeti partecipanti, provenienti dalla Campania, Puglia e Lazio. I partecipanti declameranno i loro componimenti dialettali che saranno poi giudicati da una qualificata giuria di studiosi locali. L’autore che si aggiudicherà il punteggio più alto per bellezza del componimento e capacità di declamazione, riceverà una targa donata dal comune di San Martino Sannita.

Nella sala sarà allestita una mostra fotografica su San Martino che fu, curata da Nino De Filippo. La serata sarà allietata da Daniela Vigliotta e i suoi organetti, con motivi tratti dalla nostra tradizione musicale. Ospite d’onore Elio Principe, bambino prodigio, allievo del Maestro Gianni Molinaro. Il piccolo Elio ha sei anni e suona un organetto abruzzese.

La serata si aprirà con il saluto del sindaco di San Martino ing. Angelo Ciampi che sin dall’inizio ha mostrato interesse ad accogliere la nona edizione di questo appuntamento annuale. Seguirà l’introduzione del Responsabile al settore cultura Francesco De Ieso.

I poeti scelti per il Reading sono: Lella Angelino da Ascoli Satriano (FG), Aniello Apicella da Eboli (SA), Nicola Boniello da San Giorgio del Sannio (BN), Carmela D’Antonio di Apice (BN), Francesco De Ieso di San Martino Sannita (BN), Emidio Natalino De Rogatis da Teora (AV), Gustavo Di Domenico da Albano Laziale (RM), Luciana Esposito da Eboli (SA), Costantino Firinu da San Sossio Baronia (AV), Libero Frascione da Bisaccia (AV), Lucia Gliata da Greci (AV) con la lingua arbereshe, Nicola Guarino da Teora (AV), Giuseppe Iacoviello da San Nicola Baronia (AV), Concetta Iannella da San Martino Sannita (BN), Luisa Leone da San Giorgio del Sannio, Grazia Mazzeo da Rocchetta Sant’Antonio (FG), Antonio Morgante da San Nicola Baronia (AV), Enzo Panella da San Nicola Manfredi (AV), Pietro Paolo Parrella da San Giorgio del Sannio, Adriana Pedici da Benevento, Giuseppe Romano da San Giorgio del Sannio (BN), Salvatore Salvatore da Carife (AV), Agostina Spagnuolo da Capriglia Irpina (AV), Mario Vitale da Grottaminarda (AV). Le poesie recitate saranno raccolte in una plaquette a ricordo dell’evento. Il tutto è coordinato da Franca Molinaro Pres. Grande Madre, che modererà l’evento