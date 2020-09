Una boccata d'arte, 20 artisti per 20 borghi Sabato l'inaugurazione nel borgo di Sant'Agata de' Goti, alle 17.30

Una boccata d’arte è un progetto d’arte contemporanea, diffuso e corale, realizzato da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua. Vuole essere un’iniezione di ottimismo, una scintilla di ripresa culturale, turistica ed economica basata sull’incontro tra l’arte contemporanea e la bellezza storico artistica di venti tra i borghi più belli ed evocativi d’Italia. Con Una boccata d’arte Fondazione Elpis desidera dare un significativo contributo per il sostegno dell’arte contemporanea e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, proprio ora che il nostro Paese attraversa un momento difficile. Venti borghi scelti, belli e caratteristici, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, saranno animati in settembre da venti installazioni temporanee site-specific, realizzate, per la maggior parte in esterni, da artisti italiani emergenti e affermati, invitati da Fondazione Elpis e Galleria Continua. Venti artisti per venti borghi, in tutte e venti le regioni d’Italia. Per questa sua prima edizione, Una boccata d’arte inaugurerà le installazioni artistiche in contemporanea in tutti i borghi nel weekend del 12 e 13 settembre. Le opere rimarranno poi esposte per un mese offrendo una grande occasione di visibilità ai borghi coinvolti, favorendo gli incontri all’aria aperta, in sicurezza, per gli appassionati d’arte, i collezionisti e gli operatori del settore, e incentivando il turismo di prossimità e la curiosità di chi ama vivere il proprio territorio e le iniziative che esso propone.

Gli artisti e i borghi

• In Abruzzo nel borgo di Santo Stefano di Sessanio, in provincia dell’Aquila, gli artisti

Antonello Ghezzi (Nadia Antonello, Cittadella, 1985 e Paolo Ghezzi, Bologna, 1980).

• In Basilicata nel borgo di Pisticci, in provincia di Matera, l’artista Sabrina Mezzaqui

(Bologna, 1964).

• In Calabria nel borgo di Soverato, in provincia di Catanzaro, l’artista Matteo Nasini (Roma,

1976).

• In Campania nel borgo di Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, gli artisti Ornaghi

& Prestinari (Valentina Ornaghi, Milano, 1986 e Claudio Prestinari, Milano, 1984).

• In Emilia-Romagna nel borgo di Grizzana Morandi, in provincia di Bologna, l’artista Massimo

Uberti (Brescia, 1966).

• In Friuli-Venezia Giulia nel borgo di Sutrio, in provincia di Udine, l’artista Sabrina Melis

(Milano, 1986).

• In Lazio nel borgo di Ronciglione, in provincia di Viterbo, l’artista Marta Spagnoli (Verona,

1994).

• In Liguria nel borgo di Cervo, in provincia di Imperia, l’artista Elena Mazzi (Reggio Emilia,

1984).

• In Lombardia nel borgo di Castellaro Lagusello, in provincia di Mantova, l’artista Clarissa

Baldassarri (Civitanova Marche, 1994).

• Nelle Marche nel borgo di Acquaviva Picena, in provincia di Ascoli Piceno, l’artista Matteo

Fato (Pescara, 1979).

• In Molise nel borgo di Sepino, in provincia di Campobasso, l’artista Francesco Pozzato

(Vicenza, 1992).

• In Piemonte nel borgo di Orta San Giulio, in provincia di Novara, l’artista Paolo Brambilla

(Lecco, 1990).

• In Puglia nel borgo di Presicce - Acquarica, in provincia di Lecce, l’artista Claudia Losi

(Piacenza, 1971).

• In Sardegna nel borgo di San Pantaleo, in provincia di Sassari, l’artista Giovanni Ozzola

(Firenze, 1982).

• In Sicilia nel borgo di Ferla, in provincia di Siracusa, gli artisti Marta De Pascalis (Roma,

1987) e Filippo Vogliazzo (Milano, 1987).

• In Toscana nel borgo di Volterra, in provincia di Pisa, l’artista Marinella Senatore (Cava de’

Tirreni, 1977).

• In Trentino-Alto Adige nel borgo di Mezzano, in provincia di Trento, l’artista Luca Pozzi

(Milano, 1983).

• In Umbria nel borgo di Massa Martana, in provincia di Perugia, l’artista Arcangelo

Sassolino (Vicenza, 1967).

• In Valle d’Aosta nel borgo di Avise, in provincia di Aosta, l’artista Alice Visentin (Ciriè, 1993).

• In Veneto a Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, l’artista Bekhbaatar Enkhtur

(Ulaanbaatar, Mongolia, 1994).