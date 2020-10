Ultimi giorni per visitare L'Eclisse La mostra è accessibile fino all'11 ottobre

Giovedì primo ottobre il sindaco del comune Sant’Agata de’Goti, Salvatore Riccio, il segretario Generale, Virginia Terranova e la curatrice della mostra “Eclisse” degli artisti Ornaghi&Prestinari, Serena Guarino, hanno accolto nel borgo insignito con la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano (2005) alcuni ospiti in visita: Ferdinando Creta, direttore Teatro Romano di Benevento, Massimo Bignardi, direttore del Museo Frac di Baronissi, Luigi Solito, direttore di Spazio Nea e Iemme Edizioni, Andrea Esposito, cofondatore della galleria Ipercubo.

La mostra inaugurata il 12 settembre e accessibile fino all’11 ottobre 2020, trae ispirazione dall’omonimo film di Michelangelo Antonioni, “L’eclisse” (1962), la cui colonna sonora è stata composta dal musicista Giovanni Fusco, nativo di Sant’Agata de’Goti. L’opera collocata al centro del chiostro dell’ex Cinema Italia, è una scultura in marmo di Carrara che raffigura due busti androgeni, l’uno di fronte l’altro, a rievocare il tema dell’incomunicabilità tra due persone che si amano, sigillata nella scena in cui Vittoria (Monica Vitti) e Piero (Alain Delon) si scambiano un bacio attraverso il vetro di una finestra nel film di Antonioni. Il piedistallo riprende i motivi decorativi di alcuni capitelli di reimpiego, facilmente riscontrabili sulle facciate delle chiese di Sant’Agata, in particolare quella del Duomo e quella di Sant’Angelo de Munculanis.

“Eclisse” è parte del progetto “Una boccata d’arte” nati su iniziativa della Fondazione Elpis, Marina Nissim, e di uno dei tre fondatori di Galleria Continua, Maurizio Rigillo. Per conoscere gli altri 20 borghi e 20 artisti selezionati per “Una boccata d’arte”, si invita a visitare il sito www.unaboccatadarte.it.