Social FilmFestival ArTelesia, pronto nuovo bando concorso Rinascenza il leitmotiv per la tredicesima edizione

Pronto il bando per la tredicesima edizione del Social Film Festival ArTelesia, concorso internazionale del Cinema Sociale per registi emergenti e professionisti, Scuole e Università. L'evento è promosso dall’Associazione Culturale Libero Teatro, con il patrocinio ed il sostegno di diversi Ministeri, Atenei ed Enti pubblici e privati. Il tema della tredicesima edizione è “Rinascenza”. Tre i bandi di concorso: anteprime nazionali ed internazionali; Filmmaker e DivAbili; School and University. Questi i temi: Io mi appartengo – rispetto della propria individualità, saper essere oltre ogni apparire, coltivare la propria libertà contro ogni dipendenza; Integrazione – rispetto dell’identità etnica e culturale contro ogni forma di discriminazione: beyond cultural stereotypes; Benessere, cibo e sviluppo sostenibile; Cura, accoglienza e solidarietà; importante sottolineare che nella sezione DivAbili, concorso esclusivo del Social Film Festival ArTelesia, è possibile iscrivere lavori realizzati da registi diversamente abili o che abbiano coinvolto attori diversamente abili che non devono necessariamente incentrarsi sul tema della disabilità. Questo nell’ottica di una reale inclusione delle persone diversamente abili nel mondo del cinema e dello spettacolo. Sono istituiti anche due premi speciali: Fiction italiana dell’anno e Serie dell’anno. Temi della sezione School and University: I Care - ambiente e sostenibilita’; integrazione; cinelibriamoci: lavori ispirati ad opere della narrativa italiana e mondiale. Particolare attenzione sarà riservata alle opere realizzate dagli studenti con dispositivi mobili – smartphone, tablet, action camera, droni. Per tutte le categorie è comunque previsto il tema libero. Il termine ultimo per l’invio dei lavori è il 15 aprile 2021 per le sezioni Filmmaker e DivAbili e School and University, il 15 maggio 2021 per le Anteprime nazionali ed internazionali.

E’ possibile scaricare bando e scheda di iscrizione dal sito www.socialfilmfestivalartelesia.it. L’iscrizione delle opere al concorso è gratuita. Le modalità di preselezione e selezione delle opere, improntate a criteri di originalità, efficacia del tema trattato e qualità tecnica, sono esposte nel bando di concorso. Nel corso delle precedenti edizioni e nell’edizione 2020, svoltasi in streaming, sono stati premiati cortometraggi e lungometraggi di altissima qualità provenienti da diverse parti del mondo, in una kermesse che ha registrato un’affluenza e un favore sempre crescente da parte del pubblico. Il Festival, inoltre, si caratterizza anche per una serie di iniziative collaterali quali l’organizzazione di stage, convegni e incontri tra esperti del settore e studenti che desiderano avvicinarsi al mondo del cinema, mostre d’arte, spazi dedicati alla promozione del turismo e delle risorse del territorio con la presenza di qualificate aziende sannite.