"Ci vediamo al San Felice", nuovi appuntamenti con Cimino e Nugnes La rassegna promossa dal Cna Pensionati

Undicesimo e dodicesimo appuntamento per la rassegna “Ci vediamo al San Felice”, ideata e realizzata da CNA Pensionati di Benevento, guidata da Giulio De Cunto, in collaborazione con CNA Pensionati Campania, con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento e l’Arte/Studio Gallery di Benevento, col patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.

Domani, martedì 29 marzo alle 17.30 Maurizio Cimino sarà protagonista di “Ab Ovo”, una conversazione in collaborazione con Archeoclub di Benevento. Il 1 aprile alle 17 invece sarà presentato il libro di Elena Nugnes “Alle pendici del Vesuvio” . Ne discuteranno con l’autrice Elide Apice, Francesco Recupito, Marina Caiazzo.

Gli incontri si terranno come sempre presso l’ex Convento San Felice al Viale degli Atlantici di Benevento.

"Ricordiamo inoltre - precisano gli organizzatori - come sia sempre possibile visitare gratuitamente la mostra internazionale dell’Arte/Studio Gallery curata dal Maestro Lanzione, tutti i giorni, dalle 9 alle 18.30; il sabato e la domenica dalle 9 alle 13".