Ceppaloni: 16 persone svantaggiate ospitate in centro e a lezione al Castello L'iniziativa Social Arts Hub: cittadini italiani, tedeschi, polacchi, greci e portoghesi in paese

A partire da domenica 3 aprile, a Ceppaloni prenderà vita il progetto “Social Arts Hub” un corso di formazione residenziale sulle arti performative (musica, teatro, danza, slam poetry), nell’ambito della cooperazione internazionale per la mobilità europea “Erasmus Plus”. Si tratta di un partenariato strategico che si inserisce in un programma di scambio buone prassi tra organizzazioni europee operanti nel campo dell’educazione per gli adulti. Sono 16 le persone svantaggiate selezionate per la residenza temporanea formativa (in stile “Jawo Music Residencies”, progetto già realizzato sempre nello stesso comune all’incirca 7 mesi fa) provenienti dai cinque Paesi coinvolti nell’iniziativa (Italia, Germania, Polonia, Portogallo e Grecia) che saranno ospitati dal 2 al 9 aprile in abitazioni del centro storico di Ceppaloni, messe a disposizione dai proprietari e seguiranno le lezioni all’interno del suggestivo Castello Medievale, già impiegato per la residenza musicale dello scorso anno. L’obiettivo è quello di accrescere il livello di competenze e conoscenze dei protagonisti, favorendo la condivisione attraverso l’apprendimento e l’espressione delle varie forme d’arte, e allo stesso tempo valorizzare e rianimare gli antichi borghi storici delle aree interne. L’organizzazione e ideazione del progetto è a cura della cooperativa sociale “Immaginaria” di Benevento.