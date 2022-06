Itinerario di San Giovanni: Janua firma un nuovo grande successo Un viaggio tra storia e leggende

La collaborazione sinergica tra “Janua- Museo delle streghe Benevento” e Anna Rita Baldini si conferma un successo, infatti l’appuntamento di ieri, 24 giugno, ha visto una importante e coinvolgente partecipazione all’ “Itinerario esoterico” che è stato promosso. Un percorso che ha attraversato la parte storica della città di Benevento per ritrovarsi, infine, presso il Ponte Leproso intorno al noce.

Un itinerario che ha voluto raccontare ai partecipanti la storia della nostra città, aneddoti e la triste pagine dell’inquisizione. Il museo Janua, per l’occasione, ha allestito una sala dedicata ai riti di San Giovanni, facendo scoprire ai visitatori un nuovo aspetto e una nuova prospettiva del museo stesso. Al termine dell’insolito tour all’interno di Janua, è stato fatto dono ai partecipanti di un mignon di amaro “Alberti”, iperico, l’aglio di San Giovanni e una spiga, un kit per allontanare gli spiriti. L’itinerario storico-leggendario ha visto anche la lettura di poesie e di saggi di grandi autori dedicate alla notte di San Giovanni. Visitatori entusiasti e partecipativi, hanno confermato il successo dell’evento.

Mario De Tommasi, direttore di Janua: “Avevamo deciso, in partenza, di accogliere solo 10 partecipanti. Un piccolo gruppo con i quali riuscire ad intessere un dialogo diretto e raccogliere memorie. Lungo il percorso abbiamo, invece, raddoppiato. Per noi una grande soddisfazione e siamo pronti ed entusiasti di promuovere nuovi percorsi, aprendo a nuove collaborazioni, qualcuna già ai nastri di partenza”.