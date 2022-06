"Per grazia ricevuta" in uscita un instant book di Bruno Menna Dedicato al viscerale culto che viene riservato alla Madonna delle Grazie, Patrona del Sannio

In concomitanza con le celebrazioni della patrona di Benevento e del Sannio, arriva, nelle edicole e nelle librerie, “Per grazia ricevuta” (Iuorio edizioni), un instant book di Bruno Menna, dedicato al viscerale culto che viene riservato, fin dalla notte dei tempi, alla Madonna delle Grazie, vera e propria percettrice di ultima istanza, per affrontare calamità, sciagure e pestilenze, come è capitato, negli anni trascorsi, anche per la pandemia di Covid.

Si tratta, tuttavia, di un racconto immaginato, intessuto di religiosità popolare ma anche di quotidianità affannosa, lacerazioni familiari e vulnerabilità sociale ed è incentrato su un voto, pronunciato, disperso e riacciuffato nelle pieghe di una vita convulsa, dissennata e dissipata. Un segno di salvezza, sospinto da un sentimento di gratitudine e da un incrollabile anelito devozionale. La foto di copertina del libro, che rientra nella collana “Affreschi beneventani”, è di Saverio Minicozzi.