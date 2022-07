Arte e tutela dell'ambiente, ecco il Feo Fest Terre Nostre Dal 23 al 28 agosto il festival ecologico di Foiano di Val Fortore che promuove il turismo green

Energie rinnovabili, transizione energetica e rispetto per l'ambiente insieme a musica, arte ed enogastronomia. Li coniuga il Feo Fest Terre Nostre, in programma a Foiano Valfortore dal 23 al 28 agosto. Una proposta che punta al turismo green e mette in mostra le ricchezze ambientali della zona, come il bosco Frosolone e poi lascia scoprire il borgo antico ma punta anche l'attenzione sui temi ambientali ormai cardine della politica del centro fortorino.

“Un festival che nasce da un progetto europeo – racconta il sindaco di Foiano Giuseppe Ruggiero -, con i fondi del Psr abbiamo rivalutato un'area di 100 ettari, un bosco comunale che ora è il polmone verde del nostro territorio. E poi abbiamo deciso di proporvi una serie di attività artistiche che mirano a far comprendere a tutti che un'altra via per un mondo più sostenibile è possibile. Non dobbiamo perdere la speranza verso i cambiamenti climatici. Questo manifestazioni – prosegue - promuovono anche i borghi delle aree interne e sono una parte di quel che va fatto per questi che centri che purtroppo tornano a vivere solo nei mesi estivi. Centri per i quali sarebbe necessaria una strategia per combattere lo spopolamento che è la vera piaga del territorio”.

Ruggiero mette poi in evidenza come il FeoFest punti a promuovere anche quel “patrimonio immateriale di centro green che Foiano ha costruito negli anni”.

Il calendario proposto dal collettivo Gea presenta arte e spettacoli ma anche workshoopo ed enogastronomia.

Feo fest – arti e suoni nel bosco è un progetto di formazione e sperimentazione artistico-musicale, con la direzione artistica di Alessandra Facchiano, Angela Cerritello e Matteo Fioretti.

Il programma spazia dai ritmi trascinanti della world music di Riccardo tesi e Maurizio Geri (il 23) a Le cinque stagioni, spettacolo danzante (24) a Totò Poetry Culture poesia elettronica don Gianni Valentino e Lello Tramma (il 25); il film documentario I Villani (26), i Glass in the woods (27); Humana, digital artwork (dal 23 al 26), Nature experience, land art e fotografia analogica esposizione (27), concerto all'alba con Sara Jane Ceccarelli duo. E poi ancora workshop , percorsi sensoriali ed enogastronomia.