Conservatorio Nicola Sala, autunno ricco di masterclass Formazione e produzione al centro dell'impegno dell'istituto musicale

Un autunno 2022 ricco di masterclass al Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento, a testimonianza della significativa valenza dell’offerta formativa proposta. E’ giunta alla tredicesima edizione, la Rassegna Organistica 2021-2022, curata dai docenti Mauro Castaldo e Antonio Varriano, che si snoda attraverso venti appuntamenti, a partire da dicembre 2021 fino a ottobre 2022, realizzati non solo nel capoluogo sannita ma anche in altri centri delle province di Caserta e Napoli.

All’interno del nutrito calendario di manifestazioni, la Masterclass di Organo del docente Wladimir Matesic “César Franck e la scuola organistica francese”, programmata per il 28 e 29 settembre prossimi nella Sala Bonazzi dell’Ateneo sannita e la Cattedrale di Santa Maria Assunta in Benevento nonché il seminario “I corsi di studio all’estero - programmi e differenze con l’Italia”, il 13 ottobre nella Sala Bonazzi, tenuto dal docente Mario Eritreo. “BaricentroArmonico” è il Laboratorio di Musica d’insieme, a cura di Francesco Bertipaglia, docente

di Musica da camera al “Nicola Sala”, con la partecipazione di Giovanni Ciammaruconi, matematico, musicista, docente formatore di matematica e matematica applicata. In corso di svolgimento, fino al prossimo 19 settembre, la IV edizione de “Il Pianista all’Opera”,

masterclass di repertorio lirico e vocale da camera a cura della Scuola di Accompagnamento Pianistico Codi 25 del Conservatorio beneventano, con i docenti Rosa Montano, Rossella Vendemia, Giovanni Veroli, Domenico Virgili, cui si aggiunge Patrizia Di Martino, professoressa di Teoria e Tecnica dell’interpretazione scenica.

Ospite prestigioso, il maestro Riccardo Fiorentino, pianista di sala del Teatro “San Carlo” con la master “L’opera lirica dall’orchestra al pianoforte”.

Martedì 27 settembre ci sarà la master “Incontro con il compositore Marco Frisina”, principalmente dedicata agli studenti di Composizione, a cura del maestro Fabrizio Fancello, docente di Organo al “Nicola Sala”, che vedrà, dunque, la presenza, nell’Istituzione di Alta formazione musicale sannita, di uno tra i maggiori compositori di musica liturgica.

“Il clarinetto dal solista all’orchestra”: Masterclass con Fabrizio Meloni, 1° clarinetto solista della Filarmonica e del Teatro alla Scala dal 1984 a cura di Fausto Franceschelli, docente nel Conservatorio sannita si terrà all’Auditorium San Vittorino, il 14 e 15 ottobre prossimi e ripercorrerà il più importante repertorio solistico, lirico e sinfonico del clarinetto con uno dei più grandi interpreti del concertismo internazionale. Ancora “Capolavori pianistici di César Franck e Olivier Messiaen. Traiettorie storico-formali ed estetico-filosofiche sulla Forma Ciclica”, che si svolgerà il 27 e 28 ottobre, nella Sala Bonazzi del Conservatorio e sarà tenuta dal pianista Paolo Vergari, docente di Pianoforte al “Nicola Sala”.

Il presidente del “Nicola Sala”, Caterina Meglio, e il direttore, Giosuè Grassia hanno espresso viva soddisfazione per “l’Autunno di Masterlcass 2022” che persegue obiettivi alti di formazione, indirizzati a far sì che l’Ateneo sannita possa consolidare sempre più la sua fisionomia di polo di formazione e produzione musicale di rango accademico.