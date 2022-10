Halloween, weekend da brividi e cultura per i bimbi ad Arcos Il 28 e 29 novembre una due giorni dedicata ai più piccoli

Un week end da brividi, ma di cultura. Al museo Arcos, sezione Egizia. In occasione della ricorrenza di Halloween, Sannio Europa, società in house che gestisce e promuove la Rete Museale, il 28 e 29 novembre propone una due giorni dedicata ai più giovani nell'ambito delle iniziative di 'Musei Kids'. Dedicato ai bambini dagli otto agli undici anni, venerdì 28 e sabato 29 dalle ore 16 alle ore 17,30 un viaggio indimenticabile tra riti ancestrali, magie, incantesimi per immergersi nell'atmosfera di Halloween e lasciarsi irretire da mummie, amuleti, statue parlanti, formule senza tempo che hanno attraversato i secoli. Focus sul misterioso rito della mummificazione: i ragazzi saranno condotti in un viaggio appassionante che li porterà a scoprire aspetti culturali inedite come gli amuleti che venivano posizionati tra le bende. E poi full immersion nei riti dell'antica civilità egizia, con un approfondimento ad hoc dedicato al tribunale di Osiride e al Libro dei morti. Un'esplorazione imperdibile dunque nelle radici storico-culturali di Halloween e dei riti e delle tradizioni di questo particolare periodo del calendario.