Violenza donne, Mastella: "Città attenta ai diritti civili: sono orgoglioso" In Piazza Santa Sofia l'evento organizzato dalla Consulta delle Donne

Anche il sindaco Mastella è intervenuto a Piazza Santa Sofia, nel corso della manifestazione contro la violenza sulle donne organizzata dalla Consulta delle Donne.

Qui diverse rappresentanti di associazioni hanno letto passi e pensieri riguardanti le donne, i loro diritti, le loro storie e il centro studi danza “Carmen Castiello” ha messo in scena una gradevole e ben coordinata performance artistica.

Il primo cittadino ha dichiarato: “Sono orgoglioso che la città sia così attenta ai diritti civili. Le varie manifestazioni vanno a condannare la verognosa violenza sulle donne ma anche ad educare, che è importantissimo.

Stamattina per quel che mi riguarda e mi compete voglio chiedere scusa alle donne e spero che quest'etica di delicatezza sia espressa in città e fuori della città per promuovere rispetto delle persone”.