Teatro romano di Benevento: nuovo record di presenze, ecco i dati Per "Domenica al museo" trend in crescita anche nel Sannio

Nuovo appuntamento con 'Domenica al Museo', l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei luoghi storici e culturali del Paese. Ultimo appuntamento per il 2022 con numerosi siti aperti anche in Campania. Tante le presenze anche nelle aree interne, come al Teatro Romano di Benevento che festeggia un nuovo record di visitatori registrato nel mese di novembre: 1690 i turisti che hanno visitato l'area archeologica a fronte dei 1109 ingressi dello stesso periodo dello scorso anno. Si passa così dai 1066 del 2017 ai 1666 ingressi di novembre 2018, ed ancora: 1476 le visite registrate nel 2019. Unico anno in controtendenza il 2020 con soli 36 visitatori ma, si ricorderà, è stato quello il periodo più difficile della pandemia anche per i musei con numerose restrizioni ancora vigenti.

Domenica al Museo: trend in crescita anche nel Sannio

E per questa nuova domenica di aperture gratuite il trend si conferma in crescita. “Siamo andati anche oltre il dato del 2018 che è stato l'anno del boom”, commenta Ferdinando Creta, già direttore del Teatro Romano che illustrando i numeri dell'area archeologica parla di un “risultato che ha superato le aspettative, ma frutto del lavoro fatto in questi anni di racconto, dell'essere riusciti a entrare nell'immaginario collettivo come spazio identitario e testimonianza storica della città che riesce ad attrarre anche visitatori che arrivano da tutte le regioni e qualcuno anche all'estero”.