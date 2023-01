In Unum, un video per il canto beneventano La proposta dell'l'Associazione Culturale Internazionale OrbiSophia

Verrà presentato in prima assoluta, il prossimo 3 gennaio alle ore 19 nella sala dell'antico teatro di palazzo Paolo V, il video In Unum.

Lo comunica l'Associazione Culturale Internazionale OrbiSophia. L'evento è promosso nell'ambito della rassegna "Incanto di Natale" del Comune di Benevento.

Si tratta di un viaggio immaginario attraverso cui il Canto Beneventano, nato in epoca longobarda, è giunto fino a noi. Il video, realizzato durante il periodo della pandemia, ha come scenari luoghi suggestivi e storicamente rilevanti di Benevento e della sua provincia, quali la chiesa di Santa Sofia, i monti di Camposauro e le rovine della Abbazia longobarda di Santa Maria in Gruptis (Vitulano/Foglianise) nonché il borgo storico di Torrecuso. L'audiovisivo, realizzato in collaborazione con altre pregevoli corali del Sannio, si inserisce nel progetto Vox Pacem della Schola Cantorum OrbiSophia, la Pace come bene supremo, da perseguire in ogni forma, e reso drammaticamente urgente alla luce degli attuali avvenimenti. Interverranno: Antonella Tartaglia Polcini, assessore alla Cultura del Comune di Benevento; Tetyana Shyshnyak, presidentessa di OrbiSophia; Guglielmo Pulcini, consulente di OrbiSophia; Gennaro Del Piano, regista. Saranno inoltre presenti rappresentanti dei cori: Corale San Menna, Miria’s Gospel Choir, Coro Frate Sole, Coro Terrae Reginae Cantores, Schola Cantorum OrbISophia, Coro Cittadino Mater Misericordiae, Coro Polifonico Farnetum