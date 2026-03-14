"Territorio giallorosso", Frasso Telesino scalpita: "Grande orgoglio" Il sindaco Viscusi: "Queste iniziative rafforzano il legame tra sport e territorio"

Si amplia il numero dei comuni che presenzieranno al Vigorito in occasione del match tra Benevento e Foggia. A dare man forte alla squadra guidata da Floro Flores sarà anche Frasso Telesino, con il sindaco Viscusi che ha aderito con convinzione all'iniziativa promossa dal sodalizio sannita: "Ringrazio sentitamente il Benevento Calcio, la società tutta e in particolare il presidente Oreste Vigorito per questa graditissima occasione. Il presidente Vigorito ha dimostrato, sia alla guida del Benevento Calcio sia nel suo ruolo di presidente di Confindustria, svolto con eccellenza fino a poche settimane fa, una straordinaria capacità di unire il territorio sannita, declinando in maniera concreta e autentica i valori dello sport. Da appassionato di calcio e del Benevento, oltre che da Sindaco, provo grande orgoglio nell’accompagnare la squadra e nel testimoniare la forte volontà di Frasso di sostenerla con entusiasmo e partecipazione. Iniziative come 'Territorio giallorosso' rafforzano il legame tra sport, comunità e giovani, trasmettendo valori positivi fondamentali".