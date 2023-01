Tanti eventi a Benevento nei primi giorni del 2023 Musica, cultura e arte: tanti appuntamenti nei primi giorni del nuovo anno

Benevento punta ancora sulla cultura per questo inizio d'anno e in attesa dell'Epifania sono ancora tante le occasioni per vivere momenti all'insegna dell'arte e dello spettacolo. Prosegue, infatti, fino all'8 gennaio Incanto di Natale, l'evento promosso dal Comune di Benevento e affidato al coordinamento artistico di Renato Giordano.

Canto beneventano, un viaggio suggestivo

Domani sera atteso appuntamento a Palazzo Paolo V dove, dalle 19, è in programma la presentazione in prima assoluta di “In Unum”, il video è un viaggio immaginario attraverso cui il canto beneventano è giunto a noi, a cura dell’associazione culturale OrbiSophia.

Mercoledì 4 gennaio ancora musica al Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele”. Alle 19:30 si esibirà il Coro polifonico “Madonna della Libera” di Melizzano, dirige il tenore Marco Rosiello (ingresso gratuito).

Streghe e Maoni... le leggende da brivido

Giovedì 5 gennaio appuntamento con la leggenda madre di Benevento... le streghe. Nella Sala del Museo del Sannio, dalle ore 15.30 spazio all'incontro “Il risveglio delle Janare e dei Maoni” a cura dell’Associazione Sabba de Nuce. A Palazzo Paolo V, dalle 16, c'è il progetto dell'associazione Beneslan Odv “Aspettando l'Epifania”. Mentre al Teatro Comunale “ Vittorio Emmanuele” alle 20 si esibirà il Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala.

Chiusura con le note dell'Accademia di Santa Cecilia

Chiusura fissata per domenica 8 gennaio al Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele”, alle ore 11:30 spazio al quintetto dell’Accademia di Santa Cecilia. Proseguono anche le esposizioni: fino all'8 gennaio nel foyer del Teatro Comunale Vittorio Emmanuele c'è “L'armonia dello stupore” di Giovenale Tresca. Fino al 6 gennaio, invece, è visitabile presso le sale espositive della biblioteca provinciale “Mellusi” “Lumen gentium. Quanno nascette ninno. Il Natale in canti, immagini, storie e santi” a cura di Sannio Europa-Provincia di Benevento in collaborazione con Macchine Celibi.