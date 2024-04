"Giornate Nazionali dei Castelli": visita speciale alla Rocca dei Rettori Il 4 maggio appuntamento a Benevento

Maggio è sinonimo di castelli nella nostra Regione e la XXV edizione delle “Giornate Nazionali dei Castelli” si apre in Campania con una visita speciale gratuita alla Rocca dei Rettori Pontifici di Benevento. A guidare i partecipanti, il prossimo 4 maggio dalle ore 10:30, alla scoperta del magnifico fortilizio del XIV secolo, sarà lo storico Franco Bove, già presidente ed oggi vicepresidente dell’Associazione Amici dei Musei e dei Beni Culturali del Sannio.

L’architetto Bove, unitamente al compianto medievista Carmelo Lepore, ha curato nel 2014, per le edizioni Rubbettino, una fondamentale monografia focalizzata su “La Rocca dei Rettori e i sistemi di difesa della città di Benevento dal Medioevo all’Unità d’Italia”.

Per gli Amici dei Musei, la visita alla Rocca dei Rettori costituirà una proficua occasione di incontro con i rappresentanti regionali dell’Istituto Italiano dei Castelli, ai quali sarà avanzata una proposta operativa: ricordare, in un convegno condiviso, il loro fondatore, il soprintendente piacentino Piero Gazzola, redattore nel 1964 della Carta Internazionale del Restauro dei Monumenti nota anche come Carta di Venezia, ed il cardinale beneventano Bartolomeo Pacca, che pubblicò nel 1820 il suo famoso Editto “sopra le antichità, e gli scavi”, la prima legge organica in materia di tutela del patrimonio culturale.