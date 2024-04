Rischio idrogeologico: approvati in Giunta tre documenti d'indirizzo Per la messa in sicurezza dal rischio alluvionale

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato tre documenti d'indirizzo alla progettazione (Dip) per la messa in sicurezza dal rischio alluvionale e la mitigazione del rischio idrogeologico in località Pantano (bacini Vallone Ranaldo e Vallone Casa dell'Acqua), presso il fiume Serretelle (tratto compreso in località Monte Pino) e nell'area compresa tra contrada Imperatore e località Masserie Casiniello. A Pantano la spesa complessiva stimata è di 2,5 milioni di euro, a Monte Pino di 360 mila euro e tra contrada Imperatore e Casiniello di 2 milioni di euro.

"Contiamo - spiega l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello - di intercettare le relative risorse attraverso l'inserimento dei progetti nella piattaforma Rendisweb, gestita a livello nazionale dall'Ispra e finalizzata all'individuazione del fabbisogno complessivo d'interventi per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico. I provvedimenti, approvati oggi in Giunta, sono la prova evidente della massima attenzione che l'Amministrazione comunale pone in essere sul cruciale versante della prevenzione del rischio idrogeologico e per la prevenzione di eventi calamitosi legati alle criticità idraulico-ambientali".