Città spettacolo Teatro: arriva passione di De Giovanni e Zurzolo Rinviato al 18 febbraio lo spettacolo “Bruno Venturini racconta e canta!” previsto il 6 gennaio

Diverse novità per la rassegna Città Spettacolo Teatro. L'evento si arricchisce e ospita, il 22 gennaio, Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo in Passione (in un appuntamento fuori abbonamento).

Rinviato di qualche settimana, invece, lo spettacolo “Bruno Venturini racconta e canta!” inizialmente programmato per il 6 gennaio. L'evento si terrà il 18 febbraio, presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele” di Benevento.

Per l’evento restano validi gli abbonamenti di Città Spettacolo Teatro ed i biglietti già emessi per l’evento. Ai possessori del singolo biglietto per l’evento del 6 gennaio, sarà comunque possibile richiedere il rimborso entro il 13 gennaio attraverso la biglietteria fisica o online presso la quale è stato emesso il tagliando.

L'evento del 22 gennaio, Passione, con Maurizio de Giovanni, Marco Zurzolo, Marianita Carfora, Marco De Tilla e Carlo Fimiani, è un viaggio. Un viaggio nella storia della canzone napoletana, un viaggio che racconta dei suoi autori, attraverso le loro storie, i loro sentimenti che sono la radice della loro poetica che, incontrando poi la musica, hanno creato dei veri e propri capolavori conosciuti in tutto il mondo. Questo progetto è un omaggio alla musica napoletana ed ai suoi autori e nasce dalla voglia di condividerne la poesia e la magia che rende infinitamente grato ed orgoglioso chiunque sia nato in questa meravigliosa terra.