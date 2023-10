Rap: da Montesarchio una splendida novità "in rosa". Ecco Heva con "Sincope" Testi ricercati, ritmo serrato e una voce molto interessante: ottimo esordio per l'artista 21enne

Qualcosa di molto buono nel panorama rap italiano arriva da Montesarchio. E arriva da una ragazza giovanissima, Eva De Santis, in arte Heva, che lancia il suo singolo d'esordio “Sincope”, con la Aurora Dischi e distribuito dalla “superpotenza” Universal. Una traccia inserita da Spotify nelle playlist editoriali “New Music Friday Italia” e “Novità Rap Italiano”

Scrittura molto molto ricercata e pregevole quella di Heva, che nel suo brano parla di conflitti, inquietudine e interiorità: tormenti interiori raccontati con un ritmo serrato, con una voce molto, molto interessante e senza dissing, “trappate” e “trucchi” vari che pure oggi sono una tentazione a buon mercato.

“Sincope” evidenzia invece purezza per la ricercatezza del linguaggio e delle rime, ma anche la volontà di Heva di mettere se stessa nel suo esordio, senza scorciatoie e con grande coraggio: insomma un'ottima base per un'artista classe 2002 che piazza la “prima pietra” del proprio percorso musicale. Che si spera lungo e proficuo: le basi, tout court, ci sono tutte.