"Per gli amici Tour": Filippo Graziani canta Ivan Domenica 7 aprile a Benevento, unica tappa in Campania

Un concerto importante in esclusiva per la Campania, domenica 7 aprile alle 18.30 al Teatro San Marco. Filippo Graziani canta Ivan “Per gli amici Tour”.

A quasi trent’anni dalla scomparsa del cantautore sarà un’occasione irripetibile per rivivere un pezzo di storia della musica italiana.

Una serie di concerti in cui, insieme ai vecchi successi del padre Ivan, tra cui Agnese, Lugano Addio, Pigro, Monnalisa, proporrà per la prima volta live i brani contenuti nel disco “Ivan Graziani – Per gli amici” uscito lo scorso 26 gennaio.

Queste opere, rimaste finora nascoste, sono state scoperte dalla famiglia e hanno ricevuto nuova vita grazie agli arrangiamenti sensibili e rispettosi di Filippo. Nella prima settimana di uscita, il disco si è subito piazzato secondo nella classifica FIMI dei vinili, cd, cassette più venduti e tra i primi 10 degli album più acquistati, ascoltati e scaricati.

"Per gli amici Tour" diventa così un viaggio emozionale, una celebrazione della vita e dell'arte di Ivan Graziani e in cui i fan avranno l'occasione unica di immergersi in un'esperienza musicale che unisce i classici senza tempo come "Lugano addio", "Monnalisa", "Pigro", "Agnese" ai nuovi brani, eseguiti per la prima volta in una serie di concerti indimenticabili.

Filippo Graziani, con la sua voce e chitarra, è accompagnato da un'ensemble di talentuosi musicisti – Tommy Graziani alla batteria, Massimo Marches alla chitarra, Francesco Cardelli al basso e Stefano Zambardino alle tastiere.