Premio Nazionale Arti: finale a Benevento con Bosso e Orchestra Conservatorio Il 9 marzo al Teatro San Vittorino dalle 19

Doppio e prestigioso appuntamento con il Conservatorio di Benevento.

Il 9 marzo il Teatro San Vittorino ospiterà – a partire dalle ore 19 - la finale del Premio Nazionale delle Arti – Categoria Pop. La giuria ministeriale sarà composta da Ida Di Martino, Luciano Maria Chirico ed Ernesto Nobile.

A seguire, l’Orchestra Pop del “Nicola Sala”, diretta da Elisabetta Serio, terrà un grande concerto con il trombettista di fama internazionale Fabrizio Bosso come special guest - ingresso libero fino a esaurimento posti. Gli allievi del Conservatorio, guidati dal M° Serio e dal M° Ferruccio Corsi, presenteranno composizioni originali, frutto di un approfondito percorso di studi che abbraccia tutte le discipline musicali.

“Sabato 9 celebreremo il talento emergente, da sempre perno su cui ruota la nostra didattica. È per noi motivo di orgoglio ospitare la finale del Premio Nazionale delle Arti e coronare la serata con un concerto che si preannuncia memorabile”. – ha dichiarato il Direttore Giuseppe Ilario. Soddisfazione condivisa dalla Presidente Caterina Meglio, che ha aggiunto: “Questo doppio evento testimonia l'alta qualità offerta garantita dal Conservatorio di Benevento. Vi invitiamo calorosamente a unirvi a noi per celebrare la musica e sostenere la creatività dei nostri giovani."