Licia Troisi ha presentato "La luce delle stelle" Gli studenti hanno incontrato la famosa scrittrice e astrofisica

Successo di pubblico sabato 2 marzo presso la libreria Ubik di Benevento per la presentazione del libro “La luce delle stelle” della famosa scrittrice e astrofisica Licia Troisi.

Di origini romane, Licia Triosi è l’autrice italiana di fantasy più venduta al mondo, grazie alle “Saga del Mondo Emerso”, quello de “La ragazza drago”, “I regni di Nashira”, “La saga del Dominio”, nonché di saggi scientifici divulgativi, fumetti e gialli.

A dialogare con l’importante scrittrice, le studentesse Addazio Aurora e Izabela Calin dell’IIS Alberti di Benevento coordinate dalla prof.ssa Angela Ilenia Adamo e Raffaella Morone, Raffaella Reale, Edvige Rauso, Giovanna Donisi, Giulia Parente, Miriam Utano della terza media dell’IC Settembrini di San Leucio del Sannio coordinate dalla Prof.ssa Elvira Feleppa. Grazie alla pertinenza e alla precisione delle domande poste dalle studentesse, Licia si è generosamente raccontata al pubblico in sala, sia dal punto di vista personale che professionale. Il dialogo ha aperto diversi spunti di riflessione e toccato tematiche di rilievo quali l’importanza delle proprie scelte e la capacità di spaziare tra i saperi che hanno particolarmente colpito gli studenti.

Nel presentare il suo ultimo lavoro, “La luce delle stelle”, Licia ha spiegato agli studenti e alla gremita sala, non solo le diverse fasi del processo di scrittura, dall’ispirazione iniziale alla pubblicazione, ma ha anche svelato alcuni “segreti del mestiere”.

Gli studenti e le studentesse del gruppo lettura, catturati dalla capacità comunicativa della scrittrice e dalla sua naturale simpatia, hanno colto questa grande opportunità formulando domande e ascoltando con curiosità e interesse. L’autrice ha apprezzato particolarmente questa forma giovane e nuova di presentazione e ha ringraziato i due Istituti. Al termine della presentazione il pubblico è stato invitato ad osservare le stelle e

altri corpi celesti mediante i telescopi portati per l’occasione dal direttore dell’Osservatorio Astronomico del Sannio Antonio Pepe.