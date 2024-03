"Dal nulla all’infinito. Storia di una imprenditrice per amore" L’8 marzo la presentazione del libro di Rosanna de Lucia in Confindustria Benevento

E’ programmata per il prossimo 8 marzo, alle 16.30, presso la sede di Confindustria Benevento, la presentazione del libro di Rosanna Dora De Lucia titolato: “Dal Nulla all’infinito. Storia di un’imprenditrice per amore”.

I lavori saranno introdotti da Antonella Tartaglia Polcini, Assessore alla cultura del Comune di Benevento mentre le conclusioni saranno affidate a Oreste Vigorito, Presidente Confindustria Benevento. A moderare i lavori Anna Pezza, Direttore Confindustria Benevento.

Il Libro pubblicato nel 2023, curato da Roberto Allegri ed edito da Piemme è essenzialmente un’autobiografia dell’autrice. Rosanna De Lucia, presidente del gruppo Sapa, racconta la propria storia di vita e conversione che si intreccia con una virtuosa vicenda imprenditoriale.

Dietro ad ogni storia di imprenditrice ed imprenditore di successo ci sono racconti di donne ed uomini che si sono trovati di fronte a delle scelte decisive. Scriverle e raccontarle aiuta a conoscere e stimare la persona prima di ammirare il successo dell’imprenditore.

Una mattina del 1984, Rosanna è in macchina.

Ha appena portato i bambini a scuola e ora sta tornando a casa con un’intenzione ben precisa: porre fine alla propria vita. Per lei, questo è l’ultimo atto di un’esistenza intrisa di dolore e umiliazioni: un padre che le ha sempre impedito di spiccare il volo, un marito che le è stato imposto e non ama, una casa diventata una prigione.

Mentre guida, sovrappensiero, dentro di lei si consuma una battaglia. Una voce le dice di fermarsi, di resistere, e un’altra, invece, la spinge a farla finita per eliminare la sofferenza. Senza sapere come, giunge di fronte a un convento e, spinta da una forza sconosciuta, scende dall’auto e suona il campanello.

Si ritrova davanti un frate dalla barba lunga, un sorriso accogliente e gli occhi luccicanti. È quell’incontro con padre Giacinto a salvarla: Rosanna si sfoga, lui la ascolta e, alla fine, le dice: «Torna a casa, e costruisci il tuo paradiso».

Quelle parole cambiano tutto.

Infatti, in quel convento, Rosanna tocca con mano l’amore di Dio, ricominciando a vivere. Dalla disperazione nasce così qualcosa di nuovo e meraviglioso, un impulso a spendersi per aiutare coloro che si sono persi a ritrovare la speranza e la fede.

In questo libro Rosanna De Lucia, presidente dell’azienda familiare ed eccellenza italiana SAPA, ha deciso di raccontare la propria storia di conversione, che si intreccia con una virtuosa vicenda imprenditoriale. Un esempio di come, facendo il bene per gli altri, possiamo davvero costruire il nostro paradiso.