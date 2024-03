Si presenta il libro di Aterrano "La pacificazione degli animi" All'Archivio di Stato di Benevento, lunedì 11 marzo

“La pacificazione degli animi. Controllo delle armi e disarmo dei civili in Italia 1817-1926” (Viella, 2023) di Marco Maria Aterrano, ricercatore in storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Messina. E' il lavoro che sarà presentato 11 marzo alle ore 16 nella sala conferenze dell'Archivio di Stato di Benevento e in contemporanea diretta streaming (https://www.facebook.com/events/3741420562762058?ref=newsfeed).

Il direttore dell'Archivio di Stato Carmine Venezia modererà gli interventi dell’autore e di Cristina Ciancio, docente di diritto medievale e moderno presso l’Università degli Studi del Sannio. L’evento, che conclude il ciclo di incontri “Fare storia. Incontri d’archivio” organizzato in collaborazione con l'Ateneo del Sannio.