"Exeredati Mundi": Enzo Avitabile e l’Orchestra del "Nicola Sala" Al suo fianco l’Orchestra del “Nicola Sala”, diretta da Gabriele di Iorio e Gianluigi di Fenza

Evento d’eccezione promosso dal Conservatorio in collaborazione con Black Tarantella: martedì 26 marzo - ore 19.30 - il Teatro Comunale di Benevento ospiterà “Exeredati Mundi”, Opera di e con Enzo Avitabile. Al suo fianco l’Orchestra del “Nicola Sala” - diretta da Gabriele di Iorio - e Gianluigi di Fenza, chitarra classica.

L’Opera è una celebrazione dei diseredati del mondo che da sempre vivono ai margini della storia; si sviluppa in 15 eventi definiti “stazioni” - esattamente come accade nelle 14 della Via Crucis - che trovano un barlume di speranza in un’ultima stazione aggiunta, la “Via Lucis”. I diseredati cadono e si rialzano nella Luce, esattamente come fa il Cristo nella sua via. Le musiche e i testi sono di Enzo Avitabile.

“Sarà un evento di ampio respiro, che consentirà alla nostra Orchestra di vivere da protagonista un’esperienza intensa e stimolante” - ha commentato il Direttore Giuseppe Ilario. Soddisfazione anche da parte della Presidente Caterina Meglio, che ha aggiunto: “Sarà una serata all’insegna dell’arte e della riflessione, invitiamo la città a prendere parte a questo importante momento”.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Punto informativo del Conservatorio.