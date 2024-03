"Il linguaggio dell’arte": in mostra il lavoro degli studenti di Cerreto Per il Festival Filosofico alla Biblioteca provinciale di Benevento

Sarà inaugurata oggi pomeriggio alle ore 18, presso la Biblioteca provinciale di Benevento, la mostra “Il linguaggio dell’arte” a cura del Liceo artistico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa- Giustiniani” di Cerreto Sannita. L’evento è inserito nell’ambito del 10° Festival filosofico del Sannio e sarà presenziato dal filosofo Telmo Pievani, protagonista della giornata insieme ai tanti studenti, che partecipano al festival organizzato dall’Associazione Stregati da Sophia. La mostra rappresenta un’occasione importante per le studentesse e gli studenti del Liceo artistico di Cerreto Sannita, i quali hanno avuto modo di riflettere sull’importanza della comunicazione nella società odierna, sulla rilevanza delle relazioni umane, sulla capacità di saper esprimere bisogni, di saper infondere speranza e di veicolare emozioni positive. L’intento non solo è stato quello di valorizzare l’arte ceramica tradizionale e contemporanea, ma anche di esporre dipinti, frutto di indagini, ricerche e approfondimenti personali. I giovani artisti hanno elaborato con spirito critico il tema, allo scopo di indagare la dimensione morale dell’azione umana e di favorire l’etica del vivere. In linea con la mission dell’Istituto Carafa-Giustiniani, che in stretto collegamento con associazioni, enti, istituzioni e aziende, rappresenta una solida realtà scolastica per la formazione culturale e per la crescita personale e sociale delle giovani generazioni del territorio. Ancora una volta la Dirigente scolastica, Giovanna Caraccio, è stata lungimirante nel cogliere l’occasione della mostra all’interno dell’interessante programma del Festival filosofico per ampliare gli orizzonti culturali ed artistici delle studentesse e degli studenti del Liceo Artistico sotto la guida esperta di validi docenti.