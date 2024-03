Stefano Caldoro a Benevento presenta "Autonomia, Regionalismo, Macroregione" Lunedì alla Rocca il libro sull'Istituto regionale, introdotto dall’Assemblea Costituente nel 1948

Sarà presentato il prossimo 18 marzo alle ore 17.30 nella Sala Consiliare alla Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, il libro “Autonomia, Regionalismo, Macroregione” di Stefano Caldoro, già deputato, Sottosegretario, Ministro, quindi Presidente della Regione Campania ed attualmente Consigliere regionale della Campania quale Capo dell’opposizione.

Il libro, con un linguaggio accessibile anche ai non addetti ai lavori, si occupa dell’Istituto regionale, introdotto dall’Assemblea Costituente nel 1948, ma avviato in concreto solo negli anni Settanta, e che, a giudizio di Caldoro, deve essere subito riformato perché così com’è oggi il sistema non può più reggere.

A giudizio dell’ex Presidente della Regione Campania, che peraltro ha più volte espresso in passato questa sua convinzione, vanno innanzitutto cancellati gli attuali confini delle Regioni: esse vanno trasformate in Macro-Regioni.

La proposta di Caldoro, formulata già 10 anni or sono, viene riproposta nel mentre infuriano le polemiche per il progetto di legge sull’Autonomia differenziata attualmente in discussione alla Camera dei Deputati.

Di questi argomenti, di vitale importanza per il futuro del Paese, discuteranno con l’Autore del saggio, il Presidente della Provincia Nino Lombardi, il Rettore dell’Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, il Senatore Domenico Matera. Il lavori saranno moderati dal giornalista Antonio De Lucia.