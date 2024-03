Al Teatro Romano di Benevento si celebra la Giornata Mondiale della Poesia Giovedì con un evento che coinvolge gli allievi degli Istituti Superiori

Giovedì 21 marzo 2024, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, l’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, dalle 9.30 alle 12.30, propone un evento che coinvolge gli allievi degli Istituti Superiori della città per sensibilizzarli a riflettere sul ruolo della poesia come linguaggio per trasmettere emozioni e bellezza.

Gli studenti guidati dai loro docenti, declameranno poesie e lo faranno in tutti i modi: leggendo, recitando, suonando, cantando. L’iniziativa intende promuovere la poesia, celebrandone la bellezza, in un luogo della cultura dedicato fin dalle sue origini all’arte, alla recitazione teatrale e alla diffusione di opere letterarie. La poesia è una forma di espressione creativa che permette di comunicare emozioni, pensieri, esperienze in modo unico e potente: ha il potere di ispirare, consolare, provocare riflessioni e connettere le persone tra loro.