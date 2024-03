Emanuele Trevi e Simonetta Sciandivasci chiudono Stregonerie Sabato 6 aprile ultimo appuntamento della rassegna che racconta il Premio Strega tutto l'anno

Sabato 6 aprile, alle ore 18, Emanuele Trevi sarà ospite dell’appuntamento conclusivo dell’edizione 2023/2024 di “Stregonerie - Premio Strega tutto l’anno”, la rassegna letteraria dedicata alla riscoperta dei capolavori del Premio Strega, curata da Isabella Pedicini e Melania Petriello in sinergia con la Fondazione Bellonci e la ditta Alberti.

Negli spazi suggestivi della fabbrica del liquore Strega a Benevento, Emanuele Trevi, premiato nel 2021 con “Due Vite” (Neri Pozza) e da qualche mese in libreria con il romanzo “La casa del Mago” (Ponte alle Grazie), dialogherà con la giornalista Simonetta Sciandivasci, conducendo lettrici e lettori tra le pagine dei suoi incantevoli libri.

Un incontro molto atteso che, con la presenza di uno degli autori più interessanti del panorama contemporaneo, chiude gli eventi in programmazione quest’anno da Strega Alberti, dopo gli appuntamenti con Mario Desiati, Vivian Lamarque e Francesco Piccolo. All’evento in azienda si aggiungono, inoltre, due incontri di Stregonerie Extra, la sezione off della rassegna letteraria.

Sabato 27 aprile, alle ore 18, presso il caffè letterario “Il Funambolo” a Benevento, Maria Laura Simeone e Manuela De Noia dialogheranno intorno ai libri oggi introvabili delle autrici che, negli anni, hanno concorso al premio. A seguire, festa di chiusura della stagione con djset e brindisi a base di liquore Strega.

Domenica 5 maggio, invece, è prevista una trasferta a Roma alla scoperta dei luoghi del Premio Strega con una visita guidata alla Casa Museo Bellonci e al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (l’evento è realizzato in collaborazione con la libreria Controvento di Telese: per info e prenotazioni contattare il numero 328.1425575).

L’ingresso in azienda per l’incontro di sabato 6 aprile è gratuito, fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail stregonerie@strega.it. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito internet e sui canali social di Strega Alberti. La veste grafica della rassegna è curata da Aurora Lobina.