Il pensiero delle filosofe: a Benevento arriva Tassinari L'incontro "il lungo cammino del pensiero al femminile" si terrà domani alle 18.30

Per allargare il respiro del dibattito sulle questioni di genere, presso la libreria indipendente Masone di Benevento, domani martedì 26 marzo 2024, ore 18.30, si tiene l'evento "Il lungo cammino del pensiero al femminile".

L'incontro ospita Simonetta Tassinari, docente di filosofia e autrice de "Il libro rosa della filosofia. Da Aspasia a Luce Irigaray, la storia mai raccontata del pensiero al femminile". Edizioni Gribaudo, 2024.

Il confronto, che sarà opportunità per interventi dal pubblico, è introdotto da Angela Ricciardi, docente del Liceo Galilei di Benevento ed è condotto da Teresa Simeone, docente di filosofia del Liceo Giannone di Benevento.



Il libro intende dare alcune risposte tramite la vita e il pensiero delle filosofe nel corso della storia umana.

Parla di filosofia ma, in controluce, ritrae anche tutte le donne: filosofe pubbliche o private, filosofe famose o misconosciute, donne scese in piazza e donne tacite.

Simonetta Tassinari, docente di Storia e filosofia nei licei, ha insegnato “Laboratorio di didattica della filosofia” presso l’Università del Molise, è stata tutor universitario del TFA, coltiva la psicologia relazionale e il counseling filosofico.