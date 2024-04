Il Mic premia la proposta della società Opera Music Management di Benevento Per il Festival di musica napoletana a Carditello

Il 4 Maggio prenderà il via presso il Real sito di Carditello, il I Festival della scuola musicale napoletana. Faro e punto di riferimento di tutta la storia della musica occidentale, la Scuola musicale napoletana ha visto i suoi fasti nel periodo del ‘700 e dell’800 per il tramite di compositori come Pergolesi, Jommelli, Cimarosa, Traetta e moltissimi altri. Il progetto speciale, premiato dal Ministero della Cultura, della Società beneventana, Opera Music Management, attiva dal 2021 nel campo dell’industria culturale internazionale, si basa sulla riscoperta, la trascrizione e la messa in scena di capolavori dimenticati conservati perlopiù presso la Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Il Festival sarà suddiviso in 3 parti, la prima, dedicata alla musica sacra, sarà realizzata presso la Cappella di corte del Palazzo di Carditello, la seconda vedrà protagonista la musica sinfonica e i concerti solistici di Traetta, Jommelli, Sala Pergolesi e Scarlatti presso le sale interne del Real Sito. La Terza parte, dedicata alla lirica, sarà realizzata utilizzando gli spazi esterni durante il periodo estivo e la grossa sala interna nei periodi invernali. Il progetto ha ricevuto ottime valutazioni da parte delle commissioni ministeriali che lo hanno portato ad essere quello con il punteggio più alto in Campania e al terzo posto nazionale

come entità del finanziamento. La Conferenza stampa di presentazione del Festival sarà realizzata a breve presso il Real sito di Carditello.