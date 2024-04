Elio e l’OFBe per raccontare "Il borghese gentiluomo" Appuntamento domenica 14 aprile, in programma la musica di Richard Strauss

Importante e atteso appuntamento della decima stagione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, domenica 14 aprile 2024, alle ore 19.00 presso il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele di Benevento, insignito da qualche giorno del titolo di monumento nazionale.

Elio, all’anagrafe Stefano Belisari, fondatore nel 1980 del noto gruppo «Elio e le Storie Tese», racconterà la storia de «Il borghese gentiluomo». La celebre suite di Richard Strauss (1864-1949), ispirata dall’opera di Molière e narrata da Elio (che vestirà i panni tanto della vittima quanto dei carnefici della pièce teatrale), trasporterà il pubblico nella storia del borghese monsieur Jourdain; un ricco mercante, desideroso di divenire nobile e per questo disposto allo sforzo eroico di imparare ad esserlo. Maestri di danza, musica, scherma e filosofia assoldati dal facoltoso protagonista si faranno beffa di lui in un grottesco percorso di ascesa alla nobiltà.

Il testo della pièce messa in scena, liberamente tratto dal capolavoro di satira sferzante del commediografo francese, è curato da Maya Martini. Sul podio dell’Ofb ci sarà il Maestro Riccardo Bisatti, giovane e talentuoso direttore d’orchestra.