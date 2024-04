Intelligenza Artificiale, focus al Festival di Filosofia Venerdì al Teatro Comunale con la lectio magistralis di Giovanni Landi

Venerdi 12 aprile, alle ore 15,00 si terrà presso il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele il nono appuntamento del 10° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”.

La lectio Magistralis sarà affidata a Giovanni Landi che relazionerà sul tema: "Intelligenza Artificiale come filosofia".

L’IA è troppo importante per essere lasciata alle cure di ingegneri e tecnici; essa interroga in profondità l’essere umano in quello che per secoli la filosofia ha identificato come la specifica caratteristica umana, e cioè il Pensiero (der Denken). La filosofia dunque può e deve occuparsi di IA, una volta compreso che essa non è

solo una tecnologia o una serie di tecnologie, ma è una “continuazione della filosofia con altri mezzi” parafrasando Von Clausewitz. Questo approccio è estremamente fecondo per l’IA stessa: è possibile infatti mostrare come la storia (anche tecnologica) dell’IA sia analizzabile in termini di storia della filosofia (nel

senso hegeliano di filosofia come evoluzione dello Spirito). Ma è anche possibile utilizzare i risultati e i fallimenti dell’IA per ribadire la centralità dell’interrogarsi filosofico in un momento storico troppo affascinato dalle pur interessanti conclusioni delle neuroscienze. La filosofia dovrebbe essere grata all’IA, perché nella maniera più inaspettata possibile essa riporta al centro dell’attenzione dell’uomo le domande e il metodo filosofico che un certo scientismo ormai del secolo scorso aveva troppo rapidamente archiviato come “superate”.

Giovanni Landi, laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano, è un manager di esperienza internazionale. Ha sempre lavorato in settori ad alto contenuto tecnologico, dall’informatica alle energie rinnovabili. Autore di un romanzo di fantascienza, da anni si interessa all’Intelligenza Artificiale sia in campo applicativo che teorico. E’ vicepresidente dell’Istituto Europia e Head of Portfolio della Finix

Technology Solutions. Introduce l'incontro Carmela D’Aronzo, Presidente Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia", intervengono: Gerardo Canfora, Rettore dell’Università degli studi del Sannio; Carlo Mazzone Global Teacher Prize Ambassador e coordina: Giovanni Palmieri Docente di Informatica presso I.S. “Palmieri-Rampone-Polo”.