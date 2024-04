Al Teatro Comunale si presenta "Il fuoco che ti porti dentro" Domani, alle 18, Benevento accoglierà il noto scrittore Antonio Franchini

Domani, giovedì 11 aprile 2024, alle ore 18, la splendida cornice del Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” di Benevento accoglierà il noto scrittore Antonio Franchini, in occasione della presentazione del suo ultimo libro, intitolato “Il fuoco che ti porti dentro”, Edizioni Marsilio, un romanzo-memoir che ha già conquistato un ampio e diversificato pubblico di lettori, tanto da essere battezzato quale “libro dell’anno”, per l’avvincente combinazione della commedia e della tragedia, in funzione della narrazione di un dramma esistenziale che riflette gli orrori della società moderna attraverso il ritratto di una donna del Sud, Angela - madre dell’autore - nata in un “piccolo paese della provincia di Benevento”, discendente dagli “antichi Sanniti” e appartenente alla “razza degli sgherri”, quale soggetto che evoca, tra gli altri, i temi della maternità e del grande dilemma della dualità fra Nord e Sud. Dialogherà con l’autore Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci e segretario del comitato direttivo del premio Strega.

La presentazione del romanzo, realizzata in collaborazione con la Fondazione “Benevento Città Spettacolo”, sarà aperta dai saluti del sindaco di Benevento, Clemente Mastella e dell’assessore alla Cultura e alle Biblioteche, Antonella Tartaglia Polcini, e introdotta da Maria Cristina Donnarumma, curatrice, insieme all’assessore Tartaglia Polcini, della rassegna “Benevento LibrAria”, promossa dal Comune di Benevento - Assessorato alla Cultura e alle Biblioteche, nell’ambito delle iniziative di Benevento “Città che legge”, riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura del MiC.