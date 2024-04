Festival filosofico: si presenta il fumetto sul linguaggio Appuntamento al Teatro Comunale martedì 16 aprile

Martedi 16 Aprile 2024, alle 15 si terrà presso il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele il decimo appuntamento del 10° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”.

La relazione è affidata a Lidia Palumbo che leggerà il testo inedito della Lectio Magistralis di Giovanni Casertano: “Di come la parola diventò linguaggio. E di quel che ne seguì”.

«In principio era il Logos e il Logos era presso Dio e il Logos era Dio». Così il Vangelo di Giovanni. Ma che cos’era - si domanda Giovanni Casertano - questo logos originario prima di diventare Dio? Che cos’era nella cultura greca nella quale questo passo di Giovanni affonda le sue radici e dalla quale contemporaneamente

si distacca? Comprendere e tradurre in una lingua moderna la parola logos è una delle operazioni più complesse che si possano immaginare. Il termine conosce in greco più di cinquanta significati, e la sua comprensione dipende da tutta una serie di mediazioni linguistiche e culturali, che devono essere volta a volta identificate. Logos indica il linguaggio e allo stesso tempo la parola che ne è l’elemento costitutivo. Dopo alcuni riferimenti ai filosofi cosiddetti Presocratici, Casertano tratta di Platone, che nel Cratilo affronta la questione delle origini del linguaggio, della dimensione naturale e convenzionale delle parole, della loro verità e falsità,

del loro essere immagini del mondo e delle sue parti.

Seguirà la presentazione del fumetto: “Il linguaggio e i suoi effetti”, da un’idea e a cura di Carmela D’Aronzo .

Testo di Giovanni Casertano, Disegnatore: Marco Palazzi, sceneggiatore: Francesco Artibani, introduce Carmela D’Aronzo - Presidente Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”, intervengono: Gerardo Canfora,

Rettore Università degli studi del Sannio e Antonella Tartaglia Polcini, Assessora alla cultura Comune di Benevento.