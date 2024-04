StregArti 2024: si arricchisce X Correre la storia A settembre una tre giorni tra arte e spettacoli

Si è svolto l’ incontro con gli studenti del Liceo Scientifico di Benevento "Gaetano Rummo" un convegno "Stop Bullying" organizzato in collaborazione Libertas Benevento, Ministero Sport e Salute, Asd Podismo Benevento. Presentata durante l’incontro la gara "X correre la

storia" sul circuito dei 4 imperatori gara podistica nazionale in notturna del 21 settembre 2024. Tale manifestazione in compartecipazione con la Proloco di Benevento Samnium e il CNS Libertas uniranno “STREGARTI 2024” Premio Arco di Traiano, una tre giorni a partire dal 20 al 22

Settembre tra sport, mostre, spettacoli, convegni, enogastronomia e tantissime novità.