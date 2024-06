Appia Regina Viarum: Mastella vola a Delhi per il riconoscimento Unesco "Ringrazio Sangiuliano per l'invito: Benevento sarà due volte patrimonio dell'Umanità"

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella sarà a New Delhi il prossimo venticinque e ventisei luglio per l'approvazione, da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale, del riconoscimento della Via Appia-Regina Viarum nella Lista Unesco.

"Ringrazio per l'invito, che ho accettato volentieri, il ministro Gennaro Sangiuliano. Benevento è con Roma e Brindisi nella trilogia-simbolo della Regina Viarum e in India arriverà un'approvazione importante che di fatto certificherà la doppia stella per Benevento che entrerà per la seconda volta nel Patrimonio mondiale dell'Umanità. Un vanto di cui non possiamo che essere orgogliosi", commenta il sindaco di Benevento Mastella.