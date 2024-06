Gran finale per il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento Questa sera, in centro, si chiude l'ottava edizione della manifestazione

Un po' di delusione per gli appassionati de La Casa di Carta, l'attesissimo Pedro Alonso, che nella serie interpreta Berlino, non sarà a Benevento per la chiusura del Bct, il festival del cinema e della televisione che stasera vivrà la sua serata finale. Un problema sul set in Messico, dove l'attore sta girando, ha fatto sfumare l'incontro che dovrebbe avvenire da remoto.

Ma la serata è comunque ricca di ospiti.

In piazza Federico Torre (alle 21.15) il regista, attore e sceneggiare, Sergio Rubini, racconterà la sua lunga e straordinaria carriera cinematografica e teatrale.

In Piazza Santa Sofia (alle 22) l’incontro con Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano, tra le interpreti del folgorante esordio alla regia di Paola Cortellesi, C’è ancora domani, pellicola campione d’incassi e vincitrice di sei David di Donatello, che verrà proiettata in quest’occasione.

E ancora il regista Manfredi Lucibello e l’attrice Barbara Ronchi presenteranno il film Non Riattaccare, di cui la Ronchi è protagonista, che verrà proiettato in anteprima.

Ma il Festival si arricchirà anche con le presenze di Denny Méndez (vincitrice del premio BCT Festival come miglior attrice non protagonista per il film “Global Harmony”), Fabio Massa (regista del film “Global Harmony), Antonella Ponziani (vincitrice del premio BCT Festival come miglior attrice protagonista per il film “Fuori Scuola”), Giulio Mastromauro (regista del documentario “Bangarang”, vincitore del premio Valentina Pedicini – sezione documentari BCT Festival), Giovanni Toscano (regista del cortometraggio “Second homes”, menzione speciale sezione short premio BCT Festival), Davide Morandi (regista del cortometraggio “Rasti”, vincitore del premio migliore cortometraggio BCT Festival).

Intanto, ieri, il Festival ha vissuto un sabato sera eccezionale con una parata di vip da Claudio Amendola al Fikret di Terra Amara, l'attore Furkan Palali. Pubblico di appassionati dal pasticciere Damiano Carrara. E fan in delirio per gli agenti immobiliari più famosi d’Italia Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu con la partecipazione di Gesualdo Vercio – VP Programming Warner Bros. Discovery, sul reality Casa a Prima Vista, fenomeno dell’access di Real Time. Non poteva mancare la dolce bellezza di Martina Stella che si è raccontata tra vita e carriera.